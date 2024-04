Premier League: Horror-Debüt! Schockszene bei Bayer-Gegner

Schockszenen in der Premier League! George Earthy, Jugendspieler von West Ham United, hat ein absolutes Horror-Debüt in Englands höchster Spielklasse erlebt. Der 19-Jährige wurde im Spiel gegen Stadtkonkurrent FC Fulham (0:2) in der 82. Minute eingewechselt - und ging nur drei Minuten später nach einem schweren Zusammenprall bewusstlos zu Boden.