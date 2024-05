Tränen-Schock und Latten-Drama: Farke verpasst historischen Aufstieg in die Premier League

Adam Armstrong hatte Southampton vor 80.000 Zuschauern im ausverkaufen Wembley nach einem Konter in Führung gebracht (24.). Anschließend musste Southampton jedoch einen Verletzungsschock verkraften. Der walisische Nationalspieler David Brooks wurde unter Tränen ausgewechselt werden (35.), für ihn kam Samuel Edozie in die Partie.

Leeds warf in der zweiten Halbzeit nochmal alles nach vorne, konnte aber trotz aussichtsreicher Torgelegenheiten nicht den Ausgleichstreffer erzielen. Daniel James traf in der 84. Minute aus aussichtsreicher Position nur die Latte - und ließ Farke damit verzweifeln.

Im Rahmen der Feierlichkeiten erschien Armstrong zum Interview bei Sky Sports UK . „Das bedeutet alles. Der Trainer und sein Team haben in der Vorsaison ihre Ziele festgelegt, und jetzt sieh dir das an“, schwärmte der Stürmer. Er wüsste gar nicht, was er sagen soll, man habe das ganze Jahr auf diesen Erfolg hingearbeitet. „Das ist der Grund, warum wir Fußballer sind, wir wollen bei den großen Spielen dabei sein, was für eine Art zu gewinnen“, führte er aus.

Geldregen für Southampton!

Wie The Athletic berichtete, erhält Southampton durch den nun gemeisterten Aufstieg nach Schätzungen der britischen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte eine Finanzspritze in Höhe von mindestens 164 Millionen Euro über die nächsten drei Saisons – auch bei einem direkten Wiederabstieg dank sogenannter Fallschirmzahlungen.

Farke hatte zu seiner Zeit in Norwich, den Verein in den Jahren 2019 und 2021 in die Premier League geführt. Der deutsche Trainer hätte zum ersten Coach in der Geschichte werden können, dem dreimal der Aufstieg aus der Championship ins Oberhaus des englischen Fußballs gelingt.