Jadon Sancho: Mourinho mit Seitenhieb gegen ten Hag

„Sicherlich hat der Junge Fehler gemacht. Aber auch der Trainer war nicht in der Lage, das Beste aus ihm herauszuholen“, sagte der Portugiese vor dem Champions-League-Finale bei TNT Sports. Sancho stand wie erwartet in der Startelf.

Der Flügelspieler wurde im September aus der Mannschaft von ten Hag in Manchester ausgeschlossen, nachdem er in den Sozialen Medien wütend auf die öffentliche Kritik seines Trainers reagiert und sich anschließend geweigert hatte, sich zu entschuldigen.

Sancho-Probleme „nicht die Schuld eines Einzelnen“

Kann sich Mourinho eine Zukunft von Sancho in Manchester vorstellen? „Ich denke, in diesem Fall schauen sie sich das an und versuchen auf jeden Fall zu analysieren, was bei United passiert ist und was er in Dortmund vorgefunden hat.“