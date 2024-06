Vermasselt Tuchel dem BVB bei Jadon Sancho die Tour?

Diese Nachricht dürfte auch den BVB aufhorchen lassen: Ex- Bayern -Trainer Thomas Tuchel soll sich in der vergangenen Woche mit dem Anteilseigner von Manchester United , Sir Jim Ratcliffe, getroffen haben. Das berichtet die Bild .

Tuchel gilt seit geraumer Zeit als Favorit auf den Trainerposten beim englischen Rekordmeister . Bei der Zusammenkunft zwischen dem Milliardär und dem früheren Bayern-Coach in Monaco soll Tuchel demnach seine Vorstellungen und Pläne für ein mögliches Engagement in Manchester erläutert haben.

In der Überlegungen des 50-Jährigen spielte offenbar auch Jadon Sancho eine Rolle, der in der abgelaufenen Rückrunde von United an seinen Ex-Klub BVB ausgeliehen war und dort wieder zu alter Stärke zurückgefunden hat.