Liverpool-Star mit Seitenhieb auf Klopp? "Noch nie so glücklich"

von SPORT1 27.07.2024 • 18:33 Uhr Der Abschied von Jürgen Klopp beim FC Liverpool rüht viele Menschen. Curtis Jones weint dem Ex-Trainer offensichtlich keine Träne nach. Unter dem neuen Coach Arne Slot will der Mittelfeldspieler nun angreifen.

Ein Trainerwechsel ist immer auch eine Chance für Spieler, die unter dem alten Coach nicht zum Zug kamen. Curtis Jones kann beim FC Liverpool ein Lied davon singen. Der Mittelfeldspieler gehörte unter Jürgen Klopp zu den sogenannten „Kaderspielern“, was eine alternative Bezeichnung zu „Ergänzgungsspieler“ darstellt.

Jones will diesen Status nun ablegen und unter dem neuen Trainer Arne Slot durchstarten. „So glücklich wie jetzt war ich noch nie“, sagte der 23-Jährige auf der USA-Reise der Reds in Pennsylvania.

Curtis Jones spielt seit 2018 für die Profis des FC Liverpool

„Es ist ein klarer Plan“

Kein Wunder daher, dass Jones den neuen Coach nur so mit Lob überschüttet: „Was den Spielstil angeht, so passt er zu uns und den Jungs, die wir haben. Es ist ein klarer Plan. Er ist voll ins Training involviert, coacht uns viel und achtet auf die kleinen Details.“

Der Mittelfeldspieler fügte hinzu: „Er hat eine bestimmte Art zu spielen und weiß, dass es ein wenig Zeit braucht, weil es eine große Umstellung ist, aber er und sein Team sind ganz entspannt dabei.“

Jones‘ nächste Aussage hörte sich fast wie ein klarer Seitenhieb auf die Klopp-Ära an: „In der Vergangenheit hatte ich eher das Gefühl, dass wir es eilig hatten. Wir haben den Ball zurückbekommen. Das war ein bisschen zu direkt, würde ich sagen. Arne will, dass wir den Ball erobern und die Mannschaften komplett ausschalten.“

„Müssen ruhiger werden“

Jones ergänzte: „Was unseren Spielaufbau und unsere Ballbeherrschung angeht, müssen wir ruhiger werden und mehr als Team spielen.“

Da der 23-Jährige nicht für die englische Nationalmannschaft an der EM 2024 teilnahm, konnte er sich in seinen sechs Wochen Urlaub, die er vom Klub bekam, sehr gut auf die neue Saison vorbereiten. So nutzte er die Zeit für ein zehntägiges Trainingslager in Los Angeles.

Dort ließ er sich von Liverpool-Legende Steven Gerrard beraten, wie er sein Spiel auf die nächste Stufe heben kann.

Auch Slots rechte Hand Sipke Hulshoff soll viel Zeit mit Jones verbracht haben, um ihn im Stellungsspiel zu schulen und ihm beizubringen, wie er sich besser in Torchancen erarbeiten kann.

„Sie zeigen uns unsere Clips, in denen wir sehen, was wir gut machen und was wir verbessern können. Ich finde das eine große Hilfe“, verriet Jones.

Der Mittelfeldmann verfolgte einen klaren Plan: „Ich wollte früh zurückkommen, weil ich wusste, dass die Jungs weg oder weg sind. So kann ich alles so gut wie möglich aufnehmen. Genau das tue ich jetzt. Ich habe die Chance, im ersten Spiel von Beginn an zu spielen, und ich weiß, was ich tun muss, das ist es, was ich will.“

Jones musste sich unter Klopp „anpassen und verändern. Das war Teil des Plans. Es war nichts, was ich nicht konnte. Aber jetzt bin ich wieder mehr ich. Ich kann mehr am Ball sein. Ich kann mehr ‚ich selbst‘ sein“.

„Alle sind gleich“

Er habe nun „das Gefühl, dass ich jetzt an einem Punkt bin, an dem alle gleich sind. Diejenigen, die jetzt mehr zeigen, werden spielen“. Noch ein Seitenhieb auf Klopp?

Jones nicht sich nicht nur einen Stammplatz bei den Reds, sondern auch bei Vize-Europameister England erkämpfen. Auch bei den Three Lions gibt es nach dem Rücktritt von Gareth Southgate einen Neuanfang.

