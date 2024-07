Klopp-Hammer? "Es wäre eine große Überraschung"

Nach dem Rücktritt von Gareth Southgate als englischer Nationalcoach spricht Trent Alexander-Arnold über die öffentlichen Gedankenspiele, seinen früheren Liverpool-Trainer Jürgen Klopp in das Amt des Nachfolgers zu hieven.

Nun kommt der erste Nationalspieler Englands aus der Deckung: Trent Alexander-Arnold wäre begeistert davon, sollte Jürgen Klopp bei den Three Lions tatsächlich Nachfolger des zurückgetretenen Gareth Southgate werden.

„Wenn das passieren würde, würden wir natürlich dort weitermachen, wo wir aufgehört haben“, sagte der Starspieler des FC Liverpool der Daily Mail . Alexander-Arnold hatte mit dem bei den Reds zum Ende der vergangenen Saison ausgeschiedenen Klopp jahrelang erfolgreich zusammengearbeitet, dabei unter anderem die Champions League (2019) und den Titel in der Premier League (2020) gewonnen.

Ex-Schützling unsicher, ob Klopp will

„Ich habe jeden Moment genossen, den ich mit ihm gearbeitet habe, wir haben tolle Erinnerungen geteilt, eine tolle Beziehung aufgebaut, eine tolle Verbindung“, ergänzte Alexander-Arnold, der aber auch nicht verhehlte: „Es würde mich überraschen, wenn er (Klopp, Anm. d. Red.) den Job annimmt. Er scheint seine Auszeit zu genießen, es wäre also eine große Überraschung“.

Während Klopp nach neun Jahren in Liverpool wegen Amtsmüdigkeit den Weg freigemacht hatte, war Southgate nach Englands verlorenem EM-Finale gegen Spanien (1:2) von seinem Amt zurückgetreten.

Dass der angesichts der englischen Spielweise in der Öffentlichkeit zuvor vielfach kritisierte 53-Jährige in seinem Job der Falsche gewesen sei, wiegelte Alexander-Arnold ab: „Ich glaube, dass Gareth unterschätzt wird. Ich denke, der Job des englischen Nationaltrainers ist einer der härtesten, die es gibt. Man wird immer beurteilt, es gibt immer Spekulationen, die Leute haben immer ihre Meinung.“

Southgates Art der Mannschaftsführung sei „für jeden sichtbar“ gewesen, lobte der Außenverteidiger. „Es herrschte Einigkeit, alle kamen als Team zusammen.“ Alexander-Arnold würdigte ebenso das Stehvermögen seines kritisierten Ex-Coaches: „Die Art und Weise, wie er damit umgegangen ist, war unglaublich - und wieder einmal hat er uns in ein Finale geführt.“

Als Southgates dann in der vergangenen Woche seinen Rücktritt angekündigt hatte, habe Traurigkeit geherrscht: „Es war ähnlich, wie ich mich fühlte, als Jürgen Klopp ging. Sie waren es, die mir meine Debüts ermöglichten und meine Träume wahr werden ließen“, so Alexander-Arnold: „Man hat gesehen, was für ein toller Mensch Gareth ist, er ist ein toller Mann. Mit Jürgen Klopp war es im Alltag genauso, man sieht, wie sie mit sich und anderen umgehen.“