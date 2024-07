Premier League: Die eine Parade, die alles veränderte

Eine herausragende Parade von Stefan Ortega am 34. Spieltag der vergangenen Premier League Saison hat womöglich Auswirkungen auf Manchester Citys Torhüter-Konstellation in der kommenden Spielzeit.

Die Rede ist vom Brasilianer Ederson, der im Manchester-Kader seit seinem Wechsel von Benfica Lissabon im Jahr 2017 stets gesetzt war. Jetzt wird der 30-Jährige mit einem Wechsel in die Saudi Pro League in Verbindung gebracht. Was auch mit Ortegas Heldentat zu tun haben soll.