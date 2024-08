Absurde Szene! Ex-Bayern-Star Zirkzee wird zum Pechvogel

Neuzugang Joshua Zirkzee verhindert beim Spiel gegen Brighton and Hove Albion einen sicheren Treffer seines Mitspielers. Am Ende verliert United das Spiel sogar.

Neuzugang Joshua Zirkzee verhindert beim Spiel gegen Brighton and Hove Albion einen sicheren Treffer seines Mitspielers. Am Ende verliert United das Spiel sogar.

Bitter für Manchester United ! Beim Stand von 1:1 am 2. Spieltag der Premier League gegen Brighton and Hove Albion hatten die Red Devils die Chance, auf 2:1 zu erhöhen, doch das Tor wurde durch eine korrekte Abseitsentscheidung wieder aberkannt. Im Mittelpunkt dabei: Ex-Bayern-Spieler Joshua Zirkzee.

Was war passiert? In der 72. Minute konterte United Brighton aus, Garnacho musste auf der linken Seite den Ball nur noch ins Tor schieben. Doch der in der Mitte hereinrutschende Zirkzee berührte den Ball unglücklich noch Zentimeter vor der Torlinie.