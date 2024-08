Böse Abreibung und neue Sorgen für Manchester United - keine Chance vs. Liverpool

Manchester United hat den letzten Test vor dem ersten Pflichtspiel am kommenden Samstag verloren. Gegen den FC Liverpool setzte es eine deutliche 0:3-Niederlage. Nach einigen verletzungsbedingten Auswechslungen wird zudem die Personaldecke der Red Devils immer dünner.

Zum Abschluss der US-Tour traf United in Columbia auf Ligakonkurrent Liverpool. Bereits nach zehn Minuten gingen die Reds durch Fabio Carvalho mit 1:0 in Führung. Auch wenn Manchester einige Möglichkeiten zum zwischenzeitlichen Ausgleich hatte, stand am Ende die klare Niederlage zu Buche. Die weiteren Tore für die Reds erzielten Curtis Jones (36. Spielminute) und Kostas Tsimikas (61.).