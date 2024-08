Premier League: Jetzt schon historisch! Nächste Haaland-Show für City

Auf Erling Haaland ist Verlass: Der Stürmerstar hat den englischen Fußball-Meister Manchester City fast im Alleingang an der Tabellenspitze gehalten!

Mit einem Dreierpack sorgte der Ex-Dortmunder für den 3:1 (2:1)-Erfolg des Starensembles von Pep Guardiola bei West Ham United. Damit stellte der Norweger einen weiteren Rekord auf: Er ist der erste Spieler, der in der Geschichte der Premier League in den ersten drei Saisonpartien sieben Tore erzielt hat.

Der 24-Jährige schraubte damit seine eindrucksvolle Ausbeute bei den Skyblues auf 97 Treffer in 102 Pflichtspielen.

Haaland historisch! Doch City kassiert frühen Ausgleich

Obwohl er zunächst eine Großchance per Kopf ausließ, brachte Haaland City früh in Führung (10.). Die Gäste hatten in der Folge eine Vielzahl hochkarätiger Möglichkeiten, den Vorsprung auszubauen - unter anderem traf Kevin De Bruyne den Pfosten (18.).