Haaland-Schicksalsschlag: „Was für eine Legende du bist"

„Was für eine Legende du bist, Ivar. Worte können nicht beschreiben, wie viel du mir bedeutet hast!“ schrieb Haaland auf Instagram , postete dabei auch acht gemeinsame Fotos, darunter auch in modisch gewagten Outfits und während einer Eistonnen-Szene.

Auf einer der Aufnahmen halten sich der frühere Goalgetter von Borussia Dortmund und sein väterlicher Mentor, der der Familie Haaland sehr nahestand, fest an den Händen. „Vielen Dank für all deine Verrücktheit! Mögen wir uns wiedersehen“, so der 24-Jährige weiter.