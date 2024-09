Premier League: Haaland stellt neuen Tor-Rekord auf

Erling Haaland ist bereits zum Saisonstart in absoluter Topform. Der 24 Jahre alte Stürmer-Star stellt am vierten Spieltag der Premier-League-Saison einen neuen Rekord.

Das ist Rekord! Erling Haaland hat in den ersten vier Spielen der Saison bereits neun Tore erzielt. So oft wie der Ausnahmestürmer von Manchester City hat in der Geschichte der Premier League noch keiner in der Anfangsphase einer Saison getroffen.