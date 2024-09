Premier League: Manchester United - Liverpool heute live im TV, Stream, Ticker - Ex-Bayern-Stars gegen LFC nach Klopp

SPORT1 01.09.2024 • 14:00 Uhr Am kommenden Spieltag kommt es im Old Trafford zu einem der prestigeträchtigsten Duelle des englischen Fußballs: Manchester United trifft auf den Liverpool FC. Während Liverpool einen starken Start in die hingelegt hat, steht United nach der Niederlage gegen Brighton bereits unter Druck.

Am kommenden Spieltag steht im Old Trafford ein Duell an, das an Fußballkultur und Tradition kaum zu überbieten ist: Manchester United empfängt den Liverpool Football Club (ab 17:00 im SPORT1-Liveticker).

Während Liverpool darauf abzielt, seinen vielversprechenden Saisonstart in der Post-Klopp-Ära fortzusetzen, hofft der englische Rekordmeister unter Trainer Erik ten Hag endlich wieder in die Erfolgsspur zu finden.

So können Sie Manchester United - FC Liverpool heute live verfolgen:

TV: Sky

Stream: Wow

Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Laut Berichten des Fanportals UtdDistrict könnte der ehemalige Bayern-Star Matthijs de Ligt den zuletzt schwächelnden Innenverteidiger Harry Maguire aus der Startelf verdrängen.

De Ligt soll zusammen mit Lisandro Martinez, ebenfalls ein Ex-Schützling von ten Hag bei Ajax Amsterdam, ein neues Innenverteidiger-Duo bilden.

Insgesamt setzt ten Hag stark auf Spieler, die er bereits in seiner Heimat trainierte. Neben De Ligt und Martinez gehören dazu auch der zweite Bayern-Abgang Noussair Mazraoui, André Onana sowie der brasilianische Angreifer Antony.

Während Liverpool einen erfolgreichen Start in die Zeit nach Jürgen Klopp hingelegt hat und weder Aufsteiger Ipswich noch Brentford eine Chance ließ, wobei man jeweils souverän mit 2-0 als Sieger vom Platz gehen konnte, steckt United nach der Niederlage gegen das vom deutschen Trainershootingstar Fabian Hürzeler angeleitete Brighton & Hove Albion bereits wieder in einer Mini-Krise.