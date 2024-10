Salah rettet Liverpool - Wirbel in der Schlussphase

Liverpool rettet sich gegen Arsenal dank Superstar Mo Salah zum Remis, die Tabellenspitze müssen die Reds allerdings abgeben. Eine Szene in der Schlussphase sorgt für Gesprächsstoff.

Der FC Liverpool hat durch ein Remis im turbulenten Topspiel beim FC Arsenal die Tabellenführung der englischen Premier League an Manchester City verloren. Die Reds fielen durch das 2:2 (1:2) mit 22 Punkten hinter den Titelverteidiger (23) zurück, der am Samstag Schlusslicht FC Southampton knapp mit 1:0 (1:0) bezwungen hatte. Dabei hätte die Reds beinahe verloren, denn Kai Havertz leitete in der Schlussphase den vermeintlichen Siegtreffer ein.