Verletzungsschock bei Liverpool

Der FC Liverpool fährt den nächsten Sieg in der Premier League ein. Beim Erfolg gegen Crystal Palace verletzt sich Keeper Alisson Becker, humpelt vom Feld.

Der Tabellenführer legt vor: Dank Diogo Jota hat der FC Liverpool in der englischen Premier League einen wichtigen Pflichtsieg geholt. Die Reds gewannen am siebten Spieltag bei Crystal Palace von Teammanager Oliver Glasner, ohne zu glänzen, mit 1:0 (1:0), Jota gelang der Siegtreffer bereits in der Anfangsphase der Partie (9.).