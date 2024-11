Eine Sonderregel mit hochbrisanter Geschichte

James McClean hat es nicht leicht. Der Kapitän des britischen Drittligisten AFC Wrexham aus Wales - international berühmt geworden durch Miteigentümer Ryan Reynolds und die Doku „Welcome to Wrexham“ - wurde immer wieder von Fans beschimpft.

Demnach darf der Ire den Platz auf dem kürzesten Weg Richtung Kabine verlassen, wenn es Beschimpfungen geben sollte. Das soll nicht nur für McClean gelten, sondern auch für andere Spieler, die in ähnlicher Art und Weise angegangen werden.

Eine Weigerung mit Folgen

Der 35-Jährige weigerte sich, im Jahr 2012 am Remembrance Sunday eine Mohnblume zu tragen. Der „Remembrance Sunday“ ist im Vereinigten Königreich und dem Commonwealth ein Gedenktag, der an Soldaten und Zivilisten erinnert, die in den beiden Weltkriegen und späteren Konflikten Dienst taten.