"Herzensverein": Brightons Hürzeler liebäugelt mit Bayern-Job

Hummels bei Brighton auf der Liste

Laut Informationen der Sport Bild war sein Vater Hermann Hummels, der Hürzeler damals mit elf Jahren zu den Bayern lotste, vor Ort in Brighton. Hummels habe in München sogar schon einen Medizincheck absolviert. Zu einer Einigung kam es aber nicht. Stattdessen wechselte der Rio-Weltmeister wenige Tage später zur AS Rom, hat dort bislang keinen guten Stand.

Hürzeler schwärmt von Marmoush

Wen der ehemalige Coach von St. Pauli gerne holen würde? „Omar Marmoush würde gerade so gut wie jeder Premier-League-Klub in seinem Team haben wollen. Er bringt die Körperlichkeit mit, ist unfassbar schnell und sehr durchsetzungsstark. Wenn er so weitermacht, kann er auch in der Premier League für Furore sorgen“, sagte Hürzeler über seinen ehemaligen Hamburger Schützling (damals noch als Co-Trainer). Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde sich Hürzeler unter allen Profis weltweit aber für Kai Havertz entscheiden.