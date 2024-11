Shootingstar kontert Guardiola: „Wollte gar nicht zu Chelsea“

Ein Last-Minute-Deal am Deadline Day im Sommer 2023 brachte den Youngster für 47 Millionen Euro von Manchester City zu Chelsea. Nachdem Palmer bei City zuvor in drei Spielzeiten nur auf 490 Einsatzminuten in der Premier League gekommen war, schien die Ablöse auf den ersten Blick gewagt – ein für Chelsea nicht unübliches Vorgehen. Doch Palmer zahlte das Vertrauen der Verantwortlichen in seine Fähigkeiten schnell zurück.