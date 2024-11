Sind die 133 Millionen doch gerechtfertigt?

Als Moisés Caicedo im Sommer 2023 für bis zu 133 Millionen Euro von Brighton Hove & Albion zum FC Chelsea wechselte, wunderten sich viele Experten über die hohe Ablöse. Mittlerweile zeigt der 23-Jährige immer mehr, weshalb die Blues damals so viel Geld in ihn investierten.

Nach den Daten von WinStats war der Mittelfeldspieler der Akteur mit den meisten Pässen in der gegnerischen Hälfte (28) und im letzten Drittel (9), sowie der erste beim Thema Balleroberungen (3). Dazu kommt noch eine Passquote von 95%, die an Toni Kroos erinnert. Zusammengefasst: Eine herausragende Leistung des Ecuadorianers.

Auch Klopp wollte ihn unbedingt verpflichten

Nachdem Caicedos Stern in Brighton in der Saison 22/23 aufgegangen war, buhlte die halbe Premier League um den defensiven Abräumer. Jürgen Klopp und der FC Liverpool wollten ihn unbedingt, doch der FC Chelsea bekam schlussendlich den Zuschlag.

Caicedo war Teil der großen Chelsea-Transferoffensive

Zwar spielte sich der Nationalspieler Ecuadors auch schon in der vergangenen Saison auf der Position vor der Abwehr fest, aber auch Caicedo konnte die allgemeine Verunsicherung in der Chelsea-Mannschaft nicht beheben.

Aufgrund eines positiven Schlussspurts sicherten sich die Blues in der Saison 23/24 gerade noch so den sechsten Tabellenplatz und somit den Einzug in die Conference League. Dennoch musste Trainer Mauricio Pochettino am Ende der Saison den Verein verlassen.

Caicedo maßgeblich für Chelseas-Aufschwung

In der aktuellen Spielzeit hat der 23-Jährige die absolute Kontrolle über das Mittelfeld einer Chelsea-Mannschaft übernommen, die sich in der Liga wieder deutlich stabiler präsentiert und deshalb berechtigte Hoffnungen hat, nach mehreren schweren Jahren, wieder unter die vier besten Mannschaften des Landes zu kommen.

Nach elf Spieltagen steht Chelsea mit 19 Punkten auf Tabellenplatz drei. Ein Blick auf die Statistiken belegt: Moisés Caicedo hat am Aufschwung einen maßgeblichen Anteil. In allen Spielen stand der Mittelfeldregisseur in der Startelf, zehn Partien bestritt er sogar über die gesamte Spielzeit, in denen ihm ein Tor und zwei Assists gelangen. In zwei Partien durfte Caicedo das Team sogar als Kapitän aufs Feld führen.