Guardiola reagiert auf Mourinho-Stichelei

Die Rivalität zwischen Pep Guardiola und José Mourinho nimmt immer extremere Formen an. Eine Geste des Spaniers löst einen bitteren Streit aus.

Pep Guardiola hat auf die jüngste Stichelei von José Mourinho reagiert. „Wenn ich ihn beleidigt habe, tut es mir sehr leid. Aber es war ein Witz“, sagte der Coach von Manchester City am Freitag zu Reportern. „Tatsache ist, dass er drei Titel hat und ich sechs, das ist eine Tatsache. Aber die Absicht war völlig in Ordnung.“

Guardiola macht es Mourinho gleich

Daraufhin entgegnete Guardiola : „Ich hoffe nicht in meinem Fall ... Er hat drei gewonnen, ich habe sechs ... Aber wir sind darin gleich.“

Mourinho: „Habe fair und sauber gewonnen“

Damit spielte der aktuelle Trainer von Fenerbahce Istanbul auf die laufenden Verfahren gegen Manchester City an, die sich mit möglichen Verstößen gegen das Financial Fairplay beschäftigen.

Guardiola suchte am Freitag die Deeskalation und schlug versöhnliche Töne an: „Ich denke, mit unseren Teams - er mit Chelsea, ich mit Man City - können wir am Tisch mit Sir Alex Ferguson, Arsène Wenger sitzen, oder? Für die vielen, vielen Titel, die wir gewonnen haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie uns früher oder später gratulieren werden.“