Guardiola stützt Haaland: "Müssen ihn besser einsetzen"

Pep Guardiola hat seinen Stürmerstar Erling Haaland inmitten der anhaltenden Mega-Krise in Schutz genommen Auch aufgrund der Torflaute des Stürmerstars befindet sich Manchester City in einer tiefen Krise.

Pep Guardiola hat seinen Stürmerstar Erling Haaland inmitten der anhaltenden Mega-Krise in Schutz genommen Auch aufgrund der Torflaute des Stürmerstars befindet sich Manchester City in einer tiefen Krise.

Teammanager Pep Guardiola vom englischen Fußballmeister Manchester City hat seinen Stürmerstar Erling Haaland inmitten der anhaltenden Mega-Krise in Schutz genommen. „Erling ist so wichtig für uns und wird auch weiter so wichtig für uns sein. Wir müssen ihn besser einsetzen“, sagte Guardiola vor dem Heimspiel am Boxing Day am Donnerstag (13.30 Uhr/Sky) gegen den FC Everton über den Norweger.