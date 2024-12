Premier League: Ortega schießt gegen Liverpool

Nach der verdienten 0:2-Niederlage betitelte der deutsche Torhüter, der überraschend Stammkeeper Ederson im Tor ersetzte, die Stadt Liverpool als „wahrscheinlich nicht den besten Platz in Großbritannien. Ich denke, der Trainer hat gut reagiert.“ Er spielte dabei auf die Verhöhnung der Liverpool-Fans gegenüber seines Coaches Pep Guardiola an.

Liverpool-Fans verhöhnen Pep

Die Anhänger der Reds hatten Guardiola kurz vor Schluss mit den hämischen Gesängen „You are getting sacked in the morning“ (Übersetzt: „Du wirst morgen früh entlassen") bedacht, woraufhin der Katalane sechs Finger in die Höhe streckte und ins Publikum lachte, um zu zeigen, dass er bereits sechs Premier-League-Titel gewonnen hat.