Spannende Gravenberch-Hintergründe: "Die Bayern-Seite hat damals mitgespielt"

Zur Erinnerung: Gravenberch war im September 2023 vom FC Bayern zu den Reds gewechselt. Kurz zuvor hatte Schmadtke als Sportdirektor in Liverpool übernommen, war somit an den Verhandlungen mit dem deutschen Rekordmeister beteiligt.

„Bayern haben eine ordentliche Ablöse erhalten“

Gravenberch mit Schwierigkeiten bei Bayern

Besser läuft es nun in Liverpool: Unter Neu-Coach Arne Slot absolvierte Gravenberch in dieser Saison bereits 23 Pflichtspiele - 23-mal stand er in der Startelf.

„Falls in Zukunft eine Aufgabenstellung kommen sollte, die mich wirklich reizt, bin ich bereit, darüber nachzudenken. Ich schließe also nicht aus, dass man mich noch mal in einem Klub findet – oder in einem Unternehmen“, sagte Schmadtke, der im vergangenen Februar bei den Reds wieder ausgeschieden war.