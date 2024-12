Wie lange hält er noch durch?

Pep Guardiola legte ungläubig die Hände auf seine Glatze, dann setzte er im Stile eines mittelalterlichen Mönches zur Selbstgeißelung an. „Ich kann nichts zu meiner Verteidigung vorbringen“, sagte der Startrainer nach der Last-Minute-Pleite im Manchester-Derby , der achten Niederlage in den jüngsten elf Pflichtspielen. Mea culpa - alles meine Schuld!

Und auch wenn Guardiola sie womöglich gar nicht so meinte, wie die englische Presse analysierte, so wirkte der vielleicht beste Trainer seiner Generation mindestens ratlos. Schon wieder! Die Daily Mail sieht in Guardiola einen Mann, „der in einen Abgrund schlittert, aus dem er nie wieder herauskommen wird“.