Besonderer Gruß an Klopp: Liverpool-Coach Slot stimmt Fangesang an

Im Augenblick des Triumphs dachte Liverpool -Trainer Arne Slot auch an seinen Vorgänger Jürgen Klopp.

Auf dem Rasen der Anfield Road stimmte Slot nach dem 5:1-Sieg gegen Tottenham Hotspur im Interview mit dem Stadionsprecher einen Fangesang auf Klopp an.

„Es fühlt sich großartig an“, begann Slot seine Ansprache. „Ich möchte gar nicht viel sagen. Das Einzige, was ich tun kann, ist, meine Wertschätzung für Jürgen zu zeigen.“

Slot stimmt Gesang für Klopp an

Und dann sang der Niederländer: „Jüüürgen Klopp, lalalalala.“ Die Fans auf den Rängen stimmten in die umgedichtete Version des Evergreens „Live is Life” mit ein, ehe Slots Gesänge von einer Sektdusche seiner Spieler um Virgil van Dijk gestoppt wurden.

Mit dem Kantersieg am Sonntag hatte Liverpool den 20. Meistertitel seiner Klubgeschichte perfekt gemacht. Damit sogen die Reds mit Rekordmeister Manchester United gleich.

Slot mit Ansage an die Konkurrenz

Slot ist der erste niederländische Trainer, der in England Meister wurde. Klopp hatte Liverpool 2020 zum Meistertitel geführt.

„Ich bin unglaublich stolz, nicht nur auf die Spieler, sondern auch auf die Leute, die hier stehen, die Sportdirektoren, meine Mitarbeiter, wir sollten ihnen einen großen Applaus spenden“, sagte Slot - und er schickte direkt eine Ansage an die Konkurrenz hinterher: „Vergessen wir, dass es der zweite in 35 Jahren ist, es ist der zweite in fünf Jahren.“