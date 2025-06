Van Gaal kritisiert Ex-Klub scharf

Van Gaal warnt: „Dann hat man ein Problem“

„Ich denke, dass es so sein sollte“, sagte der 73-Jährige: „Denn dann kann man einen Trainer entlassen, wenn er keine Ergebnisse liefert. Aber wenn andere Leute die Spieler kaufen, dann hat man ein Problem.“

Als Erfolgsbeispiel führte van Gaal das Vorgehen von Meister und United-Rivale FC Liverpool an. „Arne Slot (Liverpool-Trainer; Anm. d. Red. ) ist der Mann, der seinem technischen Leiter sagt, dass er diesen Spieler kaufen muss, darauf muss man achten“, erklärte er.

Nach Platz 15 in der Premier League und der Finalniederlage in der Europa League wird Manchester United erstmals seit der Saison 2014/15 nicht am europäischen Wettbewerb teilnehmen.