Liverpool-Trainer gibt bewegendes Interview zu Jota: "Nichts scheint wichtig"

SPORT1 13.07.2025 • 13:57 Uhr Liverpool-Trainer Arne Slot spricht erstmals über den tragischen Verlust von Diogo Jota - und verrät, was er seinen Spielern gesagt hat.

Arne Slot hat erstmals öffentlich über den tragischen Verlust von Diogo Jota gesprochen. Der Trainer des FC Liverpool gab Einblicke in das Innenleben seiner Mannschaft, die vor zehn Tagen von dem Tod des beliebten Kollegen erschüttert wurde.

„Nichts scheint wichtig zu sein, wenn wir daran denken, was passiert ist. Wir werden ihn immer in unserem Herzen tragen, in unseren Gedanken, wohin immer wir gehen“, sagte Slot in einem bewegenden Interview, das die Reds selbst veröffentlicht haben.

Der Niederländer wiederholte, was er zuvor schon seinem Team gesagt habe: „Es ist sehr schwierig, die richtigen Worte zu finden, weil wir ständig darüber diskutieren, was angemessen ist. Was ist angemessen in unserem Handeln? Was ist angemessen für das, was wir zu sagen haben?“

„Wenn wir weinen wollen, dann weinen wir“

Am Sonntag bestreitet Liverpool ein Testspiel gegen Preston North End (16 Uhr im LIVETICKER). Ein schwieriger Schritt: „Können wir wieder trainieren? Dürfen wir wieder lachen? Können wir wütend sein, wenn wir eine falsche Entscheidung getroffen haben?“, fragte Slot.

Sein Rat an die Liverpool-Spieler und alle, die um Jota trauern: „Ich habe zu ihnen gesagt, dass es vielleicht das Beste für uns ist, mit dieser Situation so umzugehen wie Jota. Und damit meinte ich, dass Jota immer er selbst war, egal, ob er mit mir, seinen Mannschaftskameraden oder den Mitarbeitern sprach. Er war immer er selbst.“

Daran solle man sich ein Beispiel nehmen: „Wenn wir lachen wollen, dann lachen wir. Wenn wir weinen wollen, dann weinen wir. Wenn ihr trainieren wollt, könnt ihr trainieren, wenn ihr nicht trainieren wollt, könnt ihr nicht trainieren. Aber seid ihr selbst, denkt nicht, dass ihr anders sein müsst, als es eure Gefühle euch sagen.“

„Wir müssen spielen, ob wir wollen oder nicht“

Der Niederländer weiß, dass er trotz der tragischen Umstände aber auch das Sportliche wieder ins Auge fassen muss: „Wir sind ein Fußballverein und wir müssen trainieren und wir müssen wieder spielen, ob wir wollen oder nicht.“