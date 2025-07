Nach Jota-Tragödie: Liverpool-Kapitän meldet sich emotional zu Wort

„Ich kann es nicht glauben, ich will es nicht glauben. Ich bin absolut am Boden zerstört und fassungslos“, schrieb der Niederländer bei Instagram und zeigte sich tief erschüttert.

„Was für ein Mensch, was für ein Spieler, aber vor allem: Was für ein unglaublicher Familienvater“, so van Dijk weiter. „Du hast uns allen so viel bedeutet, und das wirst du auch immer! Dass deine Familie zwei Söhne, einen Ehemann und einen Vater verliert, ist einfach unvorstellbar. Es ist so grausam und ungerecht.“