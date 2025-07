Wird die Luft für Havertz dünner?

Auf Kai Havertz wartet eine wegweisende Spielzeit - beim FC Arsenal und in der deutschen Nationalmannschaft. Wird ihm eine schwerwiegende Verletzung sogar seinen Stammplatz bei der WM 2026 kosten?

Auf Kai Havertz wartet eine wegweisende Spielzeit - beim FC Arsenal und in der deutschen Nationalmannschaft. Wird ihm eine schwerwiegende Verletzung sogar seinen Stammplatz bei der WM 2026 kosten?

Als Schiedsrichter Peter Bankes am 2. Februar gegen 19.30 Uhr in seine Pfeife pfiff, verwandelte sich das oft eher ruhige Emirates Stadium zu London in ein echtes Tollhaus.