"Ich habe noch nie jemanden so schlecht Fußball spielen sehen"

SPORT1 15.08.2025 • 11:18 Uhr Der FC Liverpool und Mohamed Salah haben in der neuen Saison bisher nur ein Pflichtspiel bestritten. Dennoch muss der Ägypter bereits jetzt harte Kritik einstecken.

Der klare Plan des auf dem Transfermarkt sehr aktiven FC Liverpool war es, mit einem Erfolgserlebnis in die neue Spielzeit zu starten. Doch daraus wurde nichts – im Gegenteil. Am Sonntag verloren die Reds überraschend den englischen Supercup gegen Crystal Palace. Eine herbe Enttäuschung, die prompt Kritik laut werden lässt. Auch Mohamed Salah bleibt davon nicht verschont.

Im ersten Saisonspiel lieferte der Ägypter eine allenfalls durchschnittliche Leistung ab. Für den ehemaligen englischen Nationalspieler Paul Merson Grund genug, vor einem Leistungseinbruch Salahs in Liverpool zu warnen. „Sein Auftritt im Wembley-Stadion war etwas beunruhigend. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden in einem Match so schlecht Fußball spielen sehen“, sagte Merson zu Sky Sports.

Fehlt Salah Alexander-Arnold?

Der 57-Jährige glaubt, dass es für Salah schwer werden könnte, auf dem Flügel mit dem offensiver ausgerichteten Neuzugang Jeremie Frimpong statt mit Trent Alexander-Arnold zurechtzukommen. „Auf der rechten Seite des Spielfelds könnte es ein großes Problem geben, sogar noch mehr als in der letzten Saison”, schilderte Merson, der während seiner Karriere für Arsenal, Middlesbrough, Aston Villa und Portsmouth auflief, weiter.

Gleichzeitig besitze Salah aber nach wie vor die Fähigkeiten, um Spiele im Alleingang entscheiden zu können: „So ist Salah eben. Er verschwindet ein paar Wochen lang von der Bildfläche, ehe er dann zehn Spiele hintereinander trifft oder einen Hattrick erzielt“, so der Ex-Profi. In der Vorsaison schoss Salah 34 Tore in 52 Einsätzen und galt zwischenzeitlich als Anwärter auf den Ballon d’Or.

