Last-Minute-Wahnsinn um Manchester United

SID 30.08.2025 • 18:29 Uhr Bruno Fernandes erlöst die Red Devils nur wenige Tage nach der Pokal-Blamage spät gegen Burnley.

Der englische Rekordmeister Manchester United hat nach dem Pokal-Debakel den nächsten Patzer in der Premier League abgewendet. Die Mannschaft von Trainer Ruben Amorim setzte sich drei Tage nach dem blamablen Aus im League Cup bei einem Viertligisten mit 3:2 (1:0) gegen den FC Burnley durch.

Dabei verspielte United jedoch gleich zweimal eine Führung. Burnleys Mittelfeldspieler Josh Cullen mit einem Eigentor (27.) und Bryan Mbeumo (57.) trafen für die Red Devils, doch Lyle Foster (55.) und Jaidon Anthony (66.) glichen jeweils aus. Für den ersten Saisonsieg von Manchester sorgte schließlich Bruno Fernandes per Foulelfmeter in der siebten Minute der Nachspielzeit.

Manchester United: Wechselhafter Saisonstart

Bislang war der Saisonstart für United in der Premier League mit einem Remis und einer Niederlage holprig verlaufen. Am Mittwoch hatte Manchester zudem durch ein 11:12 im Elfmeterschießen bei Grimsby Town eine herbe Niederlage in der zweiten Runde des Ligapokals einstecken müssen. Insgesamt 26 Schüsse waren benötigt worden, um einen Sieger zu ermitteln.

Der FC Chelsea verbuchte derweil mit einem 2:0 (1:0) gegen den FC Fulham bereits den zweiten Saisonsieg. Für den Erfolg der Blues sorgten Joao Pedro (45.+9) und Enzo Fernandez (56.) per Handelfmeter.

Aufsteiger AFC Sunderland um den ehemaligen Leverkusener Granit Xhaka setzte sich in der Nachspielzeit dank eines späten Treffers von Wilson Isidor (90.+6) mit 2:1 (0:0) gegen den FC Brentford durch.