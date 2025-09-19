Premier League: Krisengespräch bei Manchester United - Ulitmatum für Amorim?

Daniel Höhn 19.09.2025 • 19:16 Uhr Auch zu Beginn der neuen Saison läuft es bei Manchester United nicht rund. Grund genug für Miteigentümer Jim Ratcliffe bei seinem Klub vorbeizuschauen.

Der Miteigentümer von Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, hat sich vor Ort ein Bild von der Krise bei den Red Devils gemacht und das Gespräch mit Trainer Ruben Amorim gesucht.

Aus einem Bericht von The Athletic, dem Sportableger der New York Times, geht hervor, dass Ratcliffe am Donnerstag mit dem Hubschrauber nach Carrington flog, um das Trainingsgelände des Klubs zu besuchen.

Ultimatum für Amorim?

Weiter heißt es, „dass Ratcliffes Besuch in Carrington von langer Hand geplant war und Zeit mit Amorim beinhaltete”. Bei dem Gespräch soll intensiv über die enttäuschende Form der Mannschaft und die Zukunft von Amorim gesprochen worden sein.

Mehreren Medienberichten zufolge wurde Amorim sogar ein Ultimatum gestellt - der Mirror schreibt von drei Spielen. Sollten die Ergebnisse also nicht besser werden, droht dem Coach womöglich das Aus.

Amorim: „Werde mich nicht ändern“

„Es gibt viele Dinge, die Sie über diese Monate nicht wissen, aber ich akzeptiere das. Ich werde mich nicht ändern. Wenn ich meine Philosophie ändern möchte, werde ich es selbst tun. Wenn nicht, muss sich die Person ändern“, hatte Amorim nach dem 0:3 im Manchester-Derby bei City gesagt.