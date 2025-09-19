Premier League: Krisengespräch bei Manchester United - Ulitmatum für Amorim?

Der Miteigentümer von Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, hat sich vor Ort ein Bild von der Krise bei den Red Devils gemacht und das Gespräch mit Trainer Ruben Amorim gesucht.
Es wird eng für Amorim
Aus einem Bericht von The Athletic, dem Sportableger der New York Times, geht hervor, dass Ratcliffe am Donnerstag mit dem Hubschrauber nach Carrington flog, um das Trainingsgelände des Klubs zu besuchen.
Ultimatum für Amorim?
Weiter heißt es, „dass Ratcliffes Besuch in Carrington von langer Hand geplant war und Zeit mit Amorim beinhaltete”. Bei dem Gespräch soll intensiv über die enttäuschende Form der Mannschaft und die Zukunft von Amorim gesprochen worden sein.
Manchester United rangiert nach vier Spieltagen in der Premier League mit vier Punkten nur auf Platz 14. Hinzu kam das blamable Aus in der zweiten Runde des League Cups gegen den Viertligisten Grimsby Town.
Mehreren Medienberichten zufolge wurde Amorim sogar ein Ultimatum gestellt - der Mirror schreibt von drei Spielen. Sollten die Ergebnisse also nicht besser werden, droht dem Coach womöglich das Aus.
Amorim: „Werde mich nicht ändern“
„Es gibt viele Dinge, die Sie über diese Monate nicht wissen, aber ich akzeptiere das. Ich werde mich nicht ändern. Wenn ich meine Philosophie ändern möchte, werde ich es selbst tun. Wenn nicht, muss sich die Person ändern“, hatte Amorim nach dem 0:3 im Manchester-Derby bei City gesagt.
Amorim hatte vor nicht einmal einem Jahr Erik ten Hag bei Manchester United als Trainer abgelöst. Zwar schaffte er es in der vergangenen Saison ins Finale der Europa League (0:1 gegen Tottenham Hotspur), doch in der Premier League landete seine Mannschaft nur auf Rang 15.