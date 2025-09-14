"Roulette": Lahm sieht Woltemade-Transfer kritisch

Felix Kunkel 14.09.2025 • 09:39 Uhr Philipp Lahm sieht den Wechsel von Nick Woltemade zu Newcastle United kritisch. Die Personalie Florian Wirtz bewertet er anders.

Philipp Lahm hat den Wechsel von Nick Woltemade zu Newcastle United kritisiert. Die Ablösesumme von bis zu 90 Millionen Euro bezeichnete der Weltmeister von 2014 in seiner Zeit-Kolumne als „Roulette“.

„Die Eigentümer aus Saudi-Arabien sowie das Management des Vereins sind neu im Geschäft. In Goldgräberstimmung macht man Fehler und glaubt an Wunder“, warnte Lahm mit Blick auf den vom saudi-arabischen Staatsfonds PIF finanzierten Klub.

Trotz Lahms kritischer Haltung bewies Woltemade bei seinem Newcastle-Debüt direkt, was er wert sein kann, erzielte per Kopf das goldene Tor zum Sieg gegen die Wolverhampton Wanderers (1:0).

Lahm erklärte indes - vor der Partie, wohlgemerkt - ausführlich, warum er daran zweifelt, dass Woltemade die hohe Summe wert ist. Der 23-Jährige sei „unberechenbar“, schrieb der frühere Außenverteidiger, der den VfB Stuttgart sportlich berät.

Woltemade: Das sieht Lahm kritisch

Woltemade lebe „von seinem Freigeist und seinem Selbstbewusstsein und scheint das Spiel auf der 9 neu erfinden zu wollen“, fuhr Lahm fort: „Aber er hat noch keine Kontinuität und Muster entwickelt.“

Kritisch sieht der Ex-Profi auch die fehlende Erfahrung: „Wie gut er in der Champions League sein wird, weiß man nicht. Er hat noch kein Europapokalspiel bestritten, denn der VfB Stuttgart verzichtete im vorigen Jahr im internationalen Kader auf ihn.“

Zudem habe Woltemade noch nicht gegen „große Mannschaften getroffen“. Auch „dass er fünfzig Spiele in der Saison durchhält“, müsse der Stürmer erst beweisen.

„Die besten Fußballer sind dem Niveau längst entflohen“

Insgesamt ist Woltemade für Lahm „ein Spieler nahezu ohne Track-Record“. Zwar hob Lahm hervor, dass der Angreifer bei der U21-EM Torschützenkönig wurde, jedoch „als einer der ältesten Spieler in einer der ältesten Mannschaften“.

„Die besten Fußballer wie Lamine Yamal, Jude Bellingham, Jamal Musiala oder Florian Wirtz nehmen an solchen Turnieren nicht teil, weil sie dem Niveau längst entflohen sind“, stellte Lahm klar.

Ganz anders bewertet der ehemalige Bayern-Profi den Wechsel von Florian Wirtz von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool, für eine Ablöse jenseits der 100-Millionen-Euro-Marke.

Zuspruch für Wirtz-Transfer

„Die Vita von Florian Wirtz verläuft stringent. Schon als Jugendlicher fiel er der Branche auf. Es war eine Frage der Zeit, wann er den Durchbruch schaffen würde“, meinte Lahm.

Im Gegensatz zu Woltemade macht er bei Wirtz ein Muster aus: „Jedes Mal, wenn er auf dem Platz steht, erkennt man, wie Wirtz seine Rolle als 10 interpretiert. Er löst schwierige Situationen, bereitet neue vor, ist als Individualist, der sich in den Dienst aller stellt, der ideale Mannschaftsspieler.“