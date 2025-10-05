Premier League: Rekord-Serie gerissen! Erste Pleite für Glasner

SPORT1 05.10.2025 • 17:21 Uhr Ein später Treffer von Jack Grealish lässt Crystal Palace leiden. Das Team von Oliver Glasner verliert erstmals nach 19 Pflichtspielen.

Crystal Palace hat in der Premier League den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz verpasst. Die Mannschaft von Oliver Glasner unterlag am 7. Spieltag in einem packenden Duell beim FC Everton mit 1:2 (1:0) und kassierte die erste Saisonniederlage.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Senegalese Iliman Ndiaye (76.) und Ex-City-Star Jack Grealish (90.+3) drehten die Partie nach der Führung der Gäste durch den kolumbianischen Rechtsverteidiger Daniel Muñoz (38.).

Premier League: Lange Glasner-Serie endet

Für Palace ist es nicht nur die erste Pleite der laufenden Spielzeit, sondern auch die erste nach saisonübergreifend 19 Pflichtspielen, in denen die Londoner stets ungeschlagen geblieben waren.

In dieser Phase gewann das Glasner-Team sensationell den FA Cup und den Community Shield. Begonnen hatte die Erfolgsserie am 19. April 2025 mit einem 0:0 gegen Bournemouth.

{ "placeholderType": "MREC" }

Nun rangiert Palace vorerst auf Platz fünf der Premier League. Manchester City kann mit einem Sieg gegen den FC Brentford (17.30 Uhr im LIVETICKER) noch vorbeiziehen.

Neuer Spitzenreiter in der Premier League

Der kriselnde englische Meister FC Liverpool (15 Punkte) hatte am Vortag durch ein 1:2 (0:1) beim FC Chelsea die Tabellenführung an den FC Arsenal verloren. Der neue Spitzenreiter (16 Punkte) besiegte West Ham United 2:0 (1:0).

-----