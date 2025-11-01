Nick Woltemade? "hat die Erwartungen übertroffen"

Julius Schamburg 01.11.2025 • 17:04 Uhr Nick Woltemade startet bei Newcastle United voll durch. Trainer Eddie Howe schwärmt vom Stürmerstar und erklärt, was ihn so besonders macht.

Newcastle-Trainer Eddie Howe hat Sommerneuzugang Nick Woltemade in höchsten Tönen gelobt, aber auch verraten, in welchen Bereichen sich der deutsche Nationalspieler noch verbessern kann.

„Was seine Eingewöhnungszeit, seine Anpassung an die Premier League und unseren Spielstil angeht, hat er die Erwartungen übertroffen“, sagte Howe auf der Pressekonferenz vor dem Gastspiel bei West Ham United (Sonntag, ab 15 Uhr im LIVETICKER).

Englands Presse feiert Woltemade

„Wir hatten große Hoffnungen in ihn gesetzt, aber man weiß nie, wie schnell sich ein Spieler an das anpasst, was man von ihm verlangt“, stellte Howe klar und machte deutlich: „Es ist sein Verdienst, dass er das geschafft hat. Ich denke, das liegt an seiner Einstellung.“

Wettbewerbsübergreifend konnte Woltemade für seinen neuen Verein in elf Pflichtspielen bereits sechs Tore erzielen. In der englischen Presse ist schon von „Newcastles neuem Helden“ die Rede.

„Er war von der ersten Minute an sehr positiv eingestellt. Von dem Moment an, als er durch die Tür kam, war er ganz er selbst, und daran hat sich nichts geändert. Er ist ein wirklich cooler, entspannter Mensch und arbeitet sehr hart. Das ist eine großartige Kombination“, lobte Howe seinen Schützling.

Das kann Woltemade noch verbessern

Der Coach betonte, dass Woltemade am Mittwoch im League Cup (2:0 gegen Tottenham Hotspur) bei einigen Spielzügen von „entscheidender Bedeutung“ gewesen sei.

Er sagte aber auch: „Wir müssen noch mehr aus seinem Spiel herausholen, die ersten Anzeichen sind aber wirklich positiv.“