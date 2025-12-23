FC Liverpool: Nach Isak-Schock - Slot beschuldigt Gegner!

Vincent Wuttke 23.12.2025 • 12:52 Uhr Nach der Horror-Diagnose von Alexander Isak macht Liverpool-Coach Slot dem Gegner schwere Vorwürfe.

Liverpools Trainer Arne Slot hat auf die schwere Verletzung von Alexander Isak reagiert und Tottenham-Star Micky van de Ven schwere Vorwürfe gemacht.

Isak hatte sich im Spiel gegen die Spurs nach einer Vorlage von Florian Wirtz bei seinem Torerfolg gegen die Spurs verletzt. Beim Schuss wurde er von Gegenspieler Micky van de Ven abgegrätscht, sein linker Fuß verdrehte sich dabei auf unnatürliche Weise.

„Das war ein rücksichtsloses Foul“, sagte Slot am Dienstag auf der Pressekonferenz. Der Coach verglich die Grätsche mit dem Foul von Xavi Simons, der im selben Spiel Reds-Routinier Virgil van Dijk versehentlich in die Wade getreten und die Rote Karte gesehen hatte.

„Ich habe mich schon ausführlich zu dem Tackling von Xavi Simons geäußert, das meiner Meinung nach völlig unbeabsichtigt war. Ich glaube nicht, dass man sich bei einem solchen Tackling jemals verletzen kann. Aber das Tackling von van de Ven? Wenn man so ein Tackling zehn Mal macht, besteht zehn Mal die ernsthafte Gefahr, dass sich der Spieler schwer verletzt“, wütete Slot.

Slot greift van de Ven an

Ausgerechnet eine Liverpool-Legende tat vorher aber eine ganz andere Meinung kund. Jamie Carragher verteidigte van de Ven bei Sky Sports vehement. „Ich habe mich tatsächlich in die Lage von van de Ven versetzt, und das ist ein Foul, das ich wahrscheinlich auch begangen hätte. Man muss versuchen, den Schuss zu blocken. Er muss diesen Zweikampf machen. Er kann den Stürmer in dieser Situation nicht einfach schießen lassen.“

Isak hat sich am Wochenende beim 2:1-Sieg der Reds gegen Tottenham Hotspur eine Sprunggelenksverletzung zugezogen und das Wadenbein gebrochen.

Bisher machte der Verein zur Ausfallzeit von Isak keine Angaben. Nun verriet Slot: „Es wird eine lange Pause von mehreren Monaten werden. Das ist eine große, große Enttäuschung für ihn und damit auch für uns.“

„Vielleicht versteht das niemand“

Dabei dachte der Coach auch an die schweren Monate für den Stürmer nach seinem Wechsel für 145 Millionen Euro von Newcastle.

„Normalerweise möchte man, wenn man zu einem neuen Verein kommt, all seine Qualitäten direkt zeigen. Er war auch sehr aufgeregt. Aber das war einfach unmöglich“, so Slot.

Isak kam nicht fit an, weil er bei Newcastle am Training lange Zeit vor dem Transfer nicht mehr teilnahm - und hatte so große Anlaufschwierigkeiten.

„Vielleicht versteht das niemand, aber wenn man drei oder vier Monate lang nicht ernsthaft mit der Mannschaft trainiert hat und in dieser Liga spielt, muss man in Topform sein, um ein Fußballspiel zu beeinflussen“, begründete Slot.