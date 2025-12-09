Wutrede gegen Salah! "Was er nach dem Spiel getan hat, war eine Schande"

Liverpool-Legende Jamie Carragher hat Superstar Mohamed Salah nach dessen erstaunlicher Wutrede scharf kritisiert. „Was er nach dem Spiel getan hat, war eine Schande“, polterte der TV-Experte am Montagabend beim britischen Sender Sky. „Einige Leute haben das als emotionalen Ausbruch dargestellt. Ich glaube nicht, dass es das war.“
Heftige Vorwürfe gegen Salah
Carragher betonte: „Ich glaube, wenn Mo Salah in der Mixed Zone Halt macht, was er in acht Jahren bei Liverpool viermal getan hat, dann ist das mit ihm und seinem Agenten abgesprochen, um maximalen Schaden anzurichten und seine eigene Position zu stärken.“
Salah hatte beim 3:3 der Reds in der Premier League am vergangenen Samstag bei Leeds United zum dritten Mal in Folge nicht in der Startformation gestanden und wurde auch nicht eingewechselt. Nach der Partie erhob der Ägypter schwere Vorwürfe - und prophezeite nebenbei, dass Carragher nun wieder Kritik äußern werde.
Carragher: „Zeitpunkt gewählt, um den Trainer anzugreifen“
Der frühere Verteidiger, der für seine klaren Worte bekannt ist, stellte jetzt klar: „Ich werde Salah angreifen, wenn er versucht, meinen Verein unter den Bus zu werfen.“ Damit griff Carragher die Worte Salahs auf, der gesagt hatte: „Es fühlt sich an, als hätte der Klub mich unter den Bus geworfen.“
Der 47-Jährige ist überzeugt, dass Salah nur auf den richtigen Zeitpunkt gewartet habe, um sich öffentlich zu positionieren. „Die Fans von Liverpool, der Trainer, alle, die mit dem Verein zu tun haben, fühlen sich im Moment wie am Boden zerstört. Und er hat genau diesen Zeitpunkt gewählt, um den Trainer anzugreifen und vielleicht zu versuchen, ihn feuern zu lassen“, erklärte Carragher.
Der Ex-Profi verteidigte zudem Slots Entscheidung, den 33-Jährigen in den letzten Spielen nicht einzusetzen: „Warum sollte man ihn einwechseln, wenn man in diesen Spielen führt? Man braucht kein Tor. Man muss nur keine Gegentore kassieren. Wenn man Salah einwechselt, holt man einen Spieler, der bei Standardsituationen nicht verteidigen kann und nicht zurückläuft.“
Hat Salah noch eine Zukunft in Liverpool?
Trotz der aktuellen Situation wünscht sich Carragher, dass Salah noch einmal für Liverpool aufläuft: „Denn er ist einer der besten Spieler, die wir je hatten. Aber wenn er so weitermacht und solche Aussagen macht, wenn er nicht spielt, wer weiß?“
Als Reaktion auf Salahs Wutrede strich Coach Arne Slot den Offensivstar für die Partie in der Champions League bei Inter Mailand (Dienstag, 21 Uhr im LIVETICKER) aus dem Kader.
Die Frage, ob Salah noch einmal das Trikot der Reds tragen werde, könne er „zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten“, erklärte Slot auf der Pressekonferenz. Er sei aber „fest davon überzeugt, dass es für einen Spieler immer eine Möglichkeit gibt, zurückzukehren“.