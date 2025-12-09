Wutrede gegen Salah! "Was er nach dem Spiel getan hat, war eine Schande"

Felix Kunkel 09.12.2025 • 08:19 Uhr Der Ausbruch von Mohamed Salah sorgt weiter für Wirbel. Liverpool-Ikone Jamie Carragher spricht von einer „Schande“ und erkennt ein abgekartetes Spiel.

Liverpool-Legende Jamie Carragher hat Superstar Mohamed Salah nach dessen erstaunlicher Wutrede scharf kritisiert. „Was er nach dem Spiel getan hat, war eine Schande“, polterte der TV-Experte am Montagabend beim britischen Sender Sky. „Einige Leute haben das als emotionalen Ausbruch dargestellt. Ich glaube nicht, dass es das war.“

Carragher betonte: „Ich glaube, wenn Mo Salah in der Mixed Zone Halt macht, was er in acht Jahren bei Liverpool viermal getan hat, dann ist das mit ihm und seinem Agenten abgesprochen, um maximalen Schaden anzurichten und seine eigene Position zu stärken.“

Carragher: „Zeitpunkt gewählt, um den Trainer anzugreifen“

Der frühere Verteidiger, der für seine klaren Worte bekannt ist, stellte jetzt klar: „Ich werde Salah angreifen, wenn er versucht, meinen Verein unter den Bus zu werfen.“ Damit griff Carragher die Worte Salahs auf, der gesagt hatte: „Es fühlt sich an, als hätte der Klub mich unter den Bus geworfen.“

Der 47-Jährige ist überzeugt, dass Salah nur auf den richtigen Zeitpunkt gewartet habe, um sich öffentlich zu positionieren. „Die Fans von Liverpool, der Trainer, alle, die mit dem Verein zu tun haben, fühlen sich im Moment wie am Boden zerstört. Und er hat genau diesen Zeitpunkt gewählt, um den Trainer anzugreifen und vielleicht zu versuchen, ihn feuern zu lassen“, erklärte Carragher.

Der Ex-Profi verteidigte zudem Slots Entscheidung, den 33-Jährigen in den letzten Spielen nicht einzusetzen: „Warum sollte man ihn einwechseln, wenn man in diesen Spielen führt? Man braucht kein Tor. Man muss nur keine Gegentore kassieren. Wenn man Salah einwechselt, holt man einen Spieler, der bei Standardsituationen nicht verteidigen kann und nicht zurückläuft.“

Hat Salah noch eine Zukunft in Liverpool?

Trotz der aktuellen Situation wünscht sich Carragher, dass Salah noch einmal für Liverpool aufläuft: „Denn er ist einer der besten Spieler, die wir je hatten. Aber wenn er so weitermacht und solche Aussagen macht, wenn er nicht spielt, wer weiß?“

Als Reaktion auf Salahs Wutrede strich Coach Arne Slot den Offensivstar für die Partie in der Champions League bei Inter Mailand (Dienstag, 21 Uhr im LIVETICKER) aus dem Kader.