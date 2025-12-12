FC Liverpool: Slot gibt kryptische Antwort auf Salah-Frage

Felix Kunkel 12.12.2025 • 11:08 Uhr Arne Slot wird auf eine mögliche Rückkehr von Mohamed Salah angesprochen. Der Liverpool-Trainer gibt jedoch eine kryptische Antwort.

Kommt Mohamed Salah am Wochenende für den FC Liverpool zum Einsatz? Reds-Trainer Arne Slot hat sich am Tag vor dem Premier-League-Heimspiel gegen Brighton nicht in die Karten schauen lassen.

„Ich werde heute Vormittag ein Gespräch mit Mo führen. Das Ergebnis dieses Gesprächs wird darüber entscheiden, wie es weitergeht“, antwortete der Niederländer auf der Pressekonferenz auf die Frage, ob Salah sein letztes Spiel für den Verein bestritten habe.

Weitere Details wollte Slot nicht verraten: „Ich muss mit ihm sprechen, und das nächste Mal, wenn ich über Mo spreche, sollte das mit ihm sein und nicht hier. Mehr kann ich dazu nicht sagen.“

Liverpool: Slot hebt engen Austausch mit Salah hervor

Salah hatte nach dem 3:3 gegen Leeds öffentlich gegen Liverpool und Coach Slot geschossen. Für das Champions-League-Spiel am Mittwoch gegen Inter Mailand (1:0) war er daraufhin aus dem Kader gestrichen worden. Zugleich kamen neue Spekulationen um einen Wechsel des Ägypters nach Saudi-Arabien auf.

Slot betonte nun, dass er sich im engen Austausch mit Salah befinde: „Wir haben in der letzten Woche seit dem Spiel gegen Sunderland viel miteinander gesprochen. Es gab viele Gespräche zwischen seinen Vertretern und unseren, zwischen ihm und mir.“