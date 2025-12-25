Isaks Gegenspieler reagiert nach schweren Anschuldigungen

SPORT1 25.12.2025 • 12:55 Uhr Nach der schweren Verletzung von Alexander Isak ist auf seinen Gegenspieler Micky van de Ven heftige Kritik eingeprasselt. Nun hat sich der Niederländer selbst zu Wort gemeldet.

Tottenhams Abwehrspieler Micky van de Ven hat sich bei Alexander Isak gemeldet, nachdem dieser sich bei einem seiner Tacklings am vergangenen Wochenende schwer verletzt hatte. „Ich habe ihm eine Nachricht geschickt, weil ich ihn natürlich nicht verletzen oder ihm wehtun wollte. Ich wollte nur den Schuss blocken“, wird der Niederländer von Sky Sports zitiert.

„Ich glaube, es war einfach Pech, dass sein Fuß zwischen meinen Beinen gelandet ist. Deshalb habe ich ihm hinterher eine Nachricht geschickt und ihm natürlich alles Gute gewünscht“, fügte van de Ven hinzu: „Ich hoffe, dass er bald wieder spielen kann. Er hat sich über die Nachricht gefreut und mir zurückgeschrieben.“

Wegen Isak: Schwere Anschuldigungen gegen van de Ven

Isak hatte sich am Samstag beim 2:1 der Reds gegen Tottenham Hotspur eine Knöchelverletzung und eine Wadenbeinfraktur zugezogen. Bei einem eigenen Schuss wurde er von Gegenspieler van de Ven abgegrätscht, wodurch sich sein linker Fuß auf unnatürliche Weise verdrehte. Im Nachgang erhob Liverpools Trainer Arne Slot schwere Vorwürfe.

„Das war ein rücksichtsloses Foul“, wütete Slot am Dienstag: „Wenn man so ein Tackling zehn Mal macht, besteht zehn Mal die ernsthafte Gefahr, dass sich der Spieler schwer verletzt.“ Der 47-Jährige verglich die Grätsche mit dem Foul von Xavi Simons, der im selben Spiel Reds-Routinier Virgil van Dijk versehentlich in die Wade getreten und die Rote Karte gesehen hatte .