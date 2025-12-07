"Hat Nagelsmann ihn schon mal beobachtet?"

Johannes Behm 07.12.2025 • 12:25 Uhr Boris Becker wendet sich auf X an Bundestrainer Julian Nagelsmann und macht auf einen deutschen Star im Ausland aufmerksam.

Tennis-Legende Boris Becker wünscht sich offenbar eine Nominierung von Anton Stach für die deutsche Nationalmannschaft.

„Bei Leeds United spielt ein junger Deutscher, Anton Stach! Hat Julian Nagelsmann ihn schon mal beobachtet oder sogar auf der Liste?!?“, schrieb der leidenschaftliche Fußballfan auf X und markierte den Bundestrainer.

Zuvor hatte Becker das packende 3:3 zwischen Leeds United und dem FC Liverpool in der Premier League gesehen, bei dem Stach für den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 2:2 getroffen hatte.

Stach war Nationalspieler unter Flick

Der Ex-Hoffenheimer, der mit 27 Jahren zwar wohl eher nicht mehr als „junger Deutscher“ - wie von Becker beschrieben - gilt, hat in dieser Saison bereits vier Torbeteiligungen angesammelt.

Bei Aufsteiger Leeds ist der zentrale Mittelfeldspieler unangefochtener Stammspieler und kämpft mit dem Traditionsklub gegen den Abstieg.

Nach 15 Spieltagen steht die Mannschaft des deutschen Trainers Daniel Farke auf Platz 16 und damit drei Punkte vor der Abstiegszone. Stach, der im Sommer für rund 20 Millionen Euro Ablöse aus Hoffenheim kam, stand in zwölf Spielen im englischen Oberhaus in der Startelf.

Der Sohn von Tennis-Kommentator Matthias Stach - langjähriger TV-Partner Beckers - kam für die deutsche Nationalmannschaft bereits zweimal zum Einsatz. 2022 absolvierte der damalige Mainz-Profi unter Ex-Bundestrainer ein Freundschaftsspiel gegen Israel sowie eine Partie in der Nations League gegen Italien.

Nagelsmann erklärte Stachs Nicht-Nominierung

Zuletzt war eine DFB-Rückkehr von Stach durchaus ein Thema. Während der Länderspielpause im Oktober war Nagelsmann bereits zu einer Nominierung des Mittelfeldspielers gefragt worden.

„Er spielt nicht mehr die Position, die er vorher in Hoffenheim gespielt hat, die für uns super interessant gewesen wäre“, hatte der Bundestrainer damals erläutert. Stach war bei der TSG auf der Sechs zum Einsatz gekommen, überzeugt bei Leeds allerdings in einer deutlich offensiveren Rolle. Dort setzt Nagelsmann auf andere Stars.

Einen Austausch zwischen den beiden gab es deshalb noch nicht. „Kommunikation gab es bis jetzt noch nicht, das fand ich auch ein bisschen schade muss ich sagen. Wenn es gar keine Kommunikation gibt, dann hat man das Gefühl, dass man sehr weit weg ist von der Mannschaft und gar nicht infrage kommt“, hatte Stach bei Sky gesagt.