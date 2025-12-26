Tyler und Jack Fletcher, die beiden Zwillingssöhne von ManUnited-Ikone Darren Fletcher, standen am Boxing Day erstmals gemeinsam im Premier-League-Kader der Red Devils.
Premier League: Besonderes Debüt am Boxing Day! Premiere für beide Söhne eines Klub-Idols
Besonderes Kaderdebüt am Boxing Day
Beim Heimsieg gegen Newcastle United (1:0) war auch Vater Darren auf den Zuschauerrängen im Old Trafford vor Ort. Das Vereinsidol bestritt 342 Pflichtspiele für Manchester United und betreut aktuell die U18-Mannschaft des Vereins.
Premier League: Jack Fletcher debütiert für ManUnited
Jack, der offensiver spielende der beiden Brüder, debütierte bereits in der Vorwoche. Bei der 1:2-Auswärtsniederlage gegen Aston Villa wurde er in der 73. Minute für Stürmerstar Benjamin Sesko eingewechselt, konnte die Niederlage aber auch nicht mehr verhindern.
Bruder Tyler wartet weiterhin auf sein Profidebüt. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff wurden die beiden Geschwister zum Aufwärmen geschickt und machten sich für eine potenzielle Einwechslung bereit.
Fletcher-Brüder unterschreiben Profiverträge
Mit Wiederanpfiff durfte Jack dann auch sein Heimdebüt geben. Er kam für Mason Mount in die Partie (46.). Tyler wurde nicht mehr eingewechselt. Stattdessen kam der 20 Jahre alte Tyler Fredricson zu seinem Premier-League-Debüt (88.).
Im April vergangenen Jahres unterschrieb das Duo seine ersten Profiverträge bei Manchester United. Bisher liefen die Zwillinge aber überwiegend für die U21 der Red Devils auf.
Getrennte Wege in der Nationalmannschaft
In der Nationalmannschaft gehen sie allerdings unterschiedliche Wege.
Tyler Fletcher folgt den Spuren seines Vaters und spielt für das schottische Jugend-Nationalteam. Jack hingegen entschied sich, für sein Geburtsland England aufzulaufen.
Vater Darren dürfte am Freitagabend sehr stolz gewesen sein, als seine Söhne erstmals gemeinsam im Profikader seines Herzensvereins standen.