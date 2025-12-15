Premier League: Schock für Woltemade-Teamkollegen

Es war ein Spiel, in dem die Derby-Stimmung von der ersten Minute an zu spüren war. Doch die 0:1-Niederlage von Newcastle United gegen den AFC Sunderland wurde für Verteidiger Dan Burn gleich doppelt bitter.
Schock für Woltemade-Teamkollegen
Übereinstimmenden Medienberichten aus England zufolge hat sich Burn einen Rippenbruch und eine Lungenpunktion zugezogen. Dabei tritt Luft in den Raum zwischen Lunge und Brustwand aus. Laut der Daily Mail wird er nun bis zu sechs Wochen ausfallen.
Im Wear-Tyne-Derby war der ehemalige Bundesliga-Star Nordi Mukiele mit dem Knie in den Bauch seines Gegenspielers gerutscht und sah anschließend die Gelbe Karte.
Trotz des heftigen Zusammenpralls versuchte Burn zunächst weiterzuspielen, musste jedoch in der 42. Minute ausgewechselt werden.
Atembeschwerden: Burn nach Auswechslung ins Krankenhaus
Aufgrund von Atembeschwerden wurde Burn in die Notaufnahme gebracht, wo er die Nacht verbrachte. „Er hatte in der Halbzeitpause Atemprobleme. Das war ein großes Problem“, sagte Newcastle-Trainer Eddie Howe nach der Derby-Niederlage.
Inzwischen soll sich der Engländer in Behandlung beim medizinischen Personal von Newcastle befinden.
Nach der Verletzung von Burn dürfte die Rolle von DFB-Star Malick Thiaw noch größer werden. Der Verteidiger ist neben Tino Livramento, Fabian Schär und Lewis Hall einer von nur vier verbliebenen gesunden Verteidigern beim Champions-League-Teilnehmer.
Burn wurde unter Tuchel zum Nationalspieler
Der 33 Jahre alte Routinier Burn zählt bei Newcastle zu den Führungsspielern und kam in der laufenden Premier-League-Saison zu 15 Einsätzen. Durch seine starken Leistungen war er auch in den Fokus von Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel gerückt.
Im Derby gegen Sunderland hatte am Sonntag ausgerechnet Nick Woltemade für die Entscheidung gesorgt und perfekt eingenetzt - allerdings ins eigene Tor.
Abonniere den Fußball-Newsletter und bleib immer am Ball! Alle Tore, Transfers und News aus den internationalen Top-Ligen direkt in dein Postfach