Salah nach Saudi-Arabien? "Er passt nicht in unsere Liga"

Felix Kunkel 12.12.2025 • 22:28 Uhr Saudi-Arabien gilt als potenzielles Ziel für Mohamed Salah im Falle eines Liverpool-Abgangs. Ein Klubchef sieht einen möglichen Wechsel in die Wüste jedoch kritisch.

So hat Ben Harburg, Klubchef des Tabellenelften Al-Kholood, auf dem World Football Summit in Riad deutliche Worte in Bezug auf Salah gefunden. „Er ist 33 Jahre alt, hat eine Menge Geld verdient und seitdem massiv unter seinen Möglichkeiten gespielt“, wurde Harburg von der Nachrichtenagentur Reuters zitiert.

Zwar sei sich der Verantwortliche sicher, „dass einige Leute seine Starpower mögen, und er kommt aus der Region. Aber meiner Meinung nach passt er nicht in unsere Liga.“

Salah lehnte Saudi-Wechsel ab

Omar Mugharbel, Geschäftsführer der saudi-arabischen Liga, hatte zuvor betont: „Mohamed Salah ist in der saudischen Liga willkommen.“

Bereits in der Vergangenheit hatten saudische Klubs ihre Fühler ausgestreckt: 2023 sollen die Reds ein Angebot für Salah über 150 Millionen Pfund von Al-Ittihad abgelehnt haben.

„Es gibt Gerüchte, dass sie ihn schon einmal angefragt haben und er uns abgelehnt hat. Das sind keine Leute, die gerne zurückgewiesen werden und es ein zweites Mal versuchen“, erklärte Harburg nun.

Klub-Boss würde Vinícius Salah vorziehen

Der US-amerikanische Investor sprach sich stattdessen für einen anderen Spieler aus, den er gerne in der Saudi Pro League sehen würde. „Wenn ich zwischen ihm und Vinícius Júnior wählen müsste, würde ich Vinícius nehmen“, betonte er.

Der 25-Jährige von Real Madrid könne sich im Gastgeberland der WM 2034 „entfalten“, erläuterte Harburg weiter.