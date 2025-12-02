"Nicht das erste Mal": Slot macht bei Wirtz eine besondere Anmerkung

SPORT1 02.12.2025 • 12:27 Uhr Der Niederländer stellt sich einmal mehr hinter den Nationalspieler - und stellt ihm nach seiner Verletzung weitere Einsatzzeiten in Aussicht.

Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz hat beim FC Liverpool einmal mehr Rückendeckung von Teammanager Arne Slot erhalten.

„Es war ermutigend, Florian so gut spielen zu sehen“, lobte der Niederländer mit Blick auf das 2:0 der Reds am vergangenen Sonntag bei West Ham United, machte allerdings die Anmerkung: „Aber es ist nicht das erste Mal, dass er gut für uns gespielt hat. Vielleicht ist es das erste Mal, dass andere Leute das bemerkt haben, aber ich habe ihn schon oft gut für uns spielen sehen.“

Wirtz hatte gegen die Londoner sein Startelfcomeback gegeben, nachdem er die blamablen Pleiten gegen Nottingham Forest (0:3) und die PSV Eindhoven in der Champions League (1:4) mit einer Oberschenkelverletzung verpasst hatte.

Slot erklärt Stimmung bei Salah

Für das anstehende Ligaspiel am Mittwoch (21.15 Uhr) gegen den AFC Sunderland stellte Slot dem Nationalspieler erneut einen Platz in der Anfangsformation in Aussicht.

Auch Starstürmer Mohamed Salah könnte gegen das Überraschungsteam wieder von Beginn an spielen. Nach zuvor neun Niederlagen aus zwölf spielen war der Ägypter gegen West Ham nicht zum Einsatz gekommen.

Salah sei darüber natürlich „nicht glücklich“ gewesen, gab Slot zu: „Aber Mo ist so diszipliniert, weiß, was er tun muss, um fit zu bleiben, und egal, ob er gut spielt, schlecht spielt, ob er spielt oder nicht spielt, er wird immer ein Spitzenprofi sein.“

