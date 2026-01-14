FC Bayern: Díaz lässt Liverpool noch mehr leiden

Benedikt Lohr 14.01.2026 • 10:00 Uhr Luis Díaz unterstreicht einmal mehr seinen Wert für den FC Bayern. In England wird er dafür umso schmerzlicher vermisst.

Neues Jahr, alte Superkräfte: Das gilt für den FC Bayern und Luis Díaz gleichermaßen. Mit dem 8:1 gegen den VfL Wolfsburg fuhren die Münchner den bislang höchsten Sieg unter Trainer Vincent Kompany ein – auch dank des Kolumbianers, der entscheidend daran beteiligt war.

Díaz hatte am frühen Sonntagabend das 1:0 des Rekordmeisters in die Wege geleitet, das zwischenzeitliche 2:1 selbst erzielt, am zweiten Wolfsburger Eigentor zum 4:1 entscheidend mitgewirkt und im zweiten Durchgang zudem einen Assist für Harry Kane beigesteuert.

Allein in der Bundesliga steht der 28-Jährige nun schon bei neun Toren und neun Vorlagen nach 15 Spielen. Eine herausragende Quote.

Díaz zündet beim FC Bayern auf Anhieb

Allerdings dürfte diese auch so manchen Verantwortlichen des FC Liverpool ins Grübeln bringen. Die Reds hatten Díaz im Sommer für 70 Millionen nach Deutschland verkauft – ein Schachzug, der die Liverpooler trotz der finanziellen Entschädigung inzwischen sehr schmerzen dürfte.

Während der Offensivspieler in der Bundesliga auf Anhieb überzeugt, stolpern die Engländer mehr oder weniger durch die Saison. In der Premier League steht das Team von Arne Slot derzeit auf dem vierten Platz und hat 14 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Arsenal. In der Champions League rangiert Liverpool lediglich auf Rang neun.

Daher lieferten sich die ehemaligen Fußballprofis Daniel Sturridge und Gary Neville kurz vor dem Aufeinandertreffen mit Arsenal, das 0:0 endete einen heftigen Wortwechsel über die aktuelle Saison von Liverpool – im Zentrum der Auseinandersetzung im Sky-Sports-Studio stand ein Streit um Díaz.

Díaz: „Der beste Angreifer der letzten Saison“

Neville kritisierte dabei vor allem die generelle Einstellung der Reds: „Sie haben den Gipfel erreicht, sie haben die Liga gewonnen und dann haben sie sich im Grunde genommen ausgeruht. Das ist passiert. Sollen wir ihre Mentalität infrage stellen oder andere Dinge sagen? Ein Teil von mir denkt jetzt, dass es auch daran liegen muss, dass sie dachten, sie hätten es geschafft.“

Während Neville den Leistungsabfall von Liverpool nicht an einer bestimmten Personalie festmachen wollen, sah das Sturridge anders und zeigte wenig Verständnis für den Verkauf von Bayern-Star Díaz: „Er war einer der besten Spieler, die sie in der letzten Saison hatten. (...) Luis Díaz war der beste Angreifer der letzten Saison. Mohamed Salah stellte alle Rekorde auf, Luis Díaz war hartnäckig im Sturm, machte Druck, schoss Tore und schuf Chancen.“

Sturridge fügte noch ein weiteres Beispiel an: „Trent Alexander-Arnold war der kreativste Rechtsverteidiger, den wir in den letzten 15 Jahren in der Premier League gesehen haben. Er spielt nicht mehr für den Verein. Wir sprechen hier von zwei Schlüsselspielern, die mittlerweile nicht mehr in diesem Fußballverein sind.“