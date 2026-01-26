Kommt es zum spektakulären Trainerwechsel?

Justin Schroll 26.01.2026 • 11:29 Uhr Einem Medienbericht zufolge könnte es beim FC Liverpool ein Trainerbeben geben. Demnach könnte Xabi Alonso im Sommer die Nachfolge von Arne Slot antreten.

Bahnt sich da ein spektakulärer Trainerwechsel an? Einem Bericht der As zufolge soll sich der FC Liverpool konkret mit Xabi Alonso als Nachfolger von Arne Slot beschäftigen.

Demnach hätten die Reds mit den Vertretern des spanischen Trainers bereits Kontakt aufgenommen, um auszuloten, ob der 44-Jährige grundsätzliches Interesse hätte, bei seinem früheren Verein im Sommer das Zepter zu übernehmen.

Wie die spanische Sportzeitung weiter berichtet, habe das Umfeld des früheren Trainers von Bayer Leverkusen und Real Madrid positiv auf die Anfrage von Liverpool reagiert, wo Alonso seit dem Champions-League-Triumph 2005 Kultstatus genießt.

Wird Alonso der Nachfolger von Slot?

Nach seinem nervenaufreibenden und zermürbenden Intermezzo bei den Königlichen, die sich Mitte Januar nach nur gut einem halben Jahr von Alonso getrennt hatten, gönnt sich der Coach aktuell eine Auszeit, um neue Energie zu tanken.

Slot, seit 2024 Nachfolger von Jürgen Klopp bei Liverpool, führte den Klub gleich in seiner ersten Saison zur Meisterschaft, doch die laufende Spielzeit gleicht trotz hochkarätiger Neuzugänge einem einzigen Auf und Ab, weshalb die Engländer offenbar für den Sommer über eine Neubesetzung nachdenken.