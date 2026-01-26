Kommt es zum spektakulären Trainerwechsel?

Bahnt sich da ein spektakulärer Trainerwechsel an? Einem Bericht der As zufolge soll sich der FC Liverpool konkret mit Xabi Alonso als Nachfolger von Arne Slot beschäftigen.
Macht Liverpool bei Alonso Ernst?
Demnach hätten die Reds mit den Vertretern des spanischen Trainers bereits Kontakt aufgenommen, um auszuloten, ob der 44-Jährige grundsätzliches Interesse hätte, bei seinem früheren Verein im Sommer das Zepter zu übernehmen.
Wie die spanische Sportzeitung weiter berichtet, habe das Umfeld des früheren Trainers von Bayer Leverkusen und Real Madrid positiv auf die Anfrage von Liverpool reagiert, wo Alonso seit dem Champions-League-Triumph 2005 Kultstatus genießt.
Wird Alonso der Nachfolger von Slot?
Nach seinem nervenaufreibenden und zermürbenden Intermezzo bei den Königlichen, die sich Mitte Januar nach nur gut einem halben Jahr von Alonso getrennt hatten, gönnt sich der Coach aktuell eine Auszeit, um neue Energie zu tanken.
Slot, seit 2024 Nachfolger von Jürgen Klopp bei Liverpool, führte den Klub gleich in seiner ersten Saison zur Meisterschaft, doch die laufende Spielzeit gleicht trotz hochkarätiger Neuzugänge einem einzigen Auf und Ab, weshalb die Engländer offenbar für den Sommer über eine Neubesetzung nachdenken.
Die Reds, für die Alonso von 2004 bis 2009 als Spieler aufgelaufen war, sollen sich bereits 2024 um den Basken bemüht haben, genauso wie der FC Bayern. Doch damals entschied sich Alonso dafür, eine weitere Saison bei der Werkself zu bleiben, mit der er 2024 das historische Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal gewonnen hatte.
