Schwerer Stand von Woltemade: Ist jetzt sogar die WM in Gefahr?

SID 28.01.2026 • 10:02 Uhr Bankdrücker, Tor-Flaute – WM-Sorgen? Nick Woltemade hat bei Newcastle United derzeit einen schweren Stand.

Für ein Werbevideo mampft sich Nick Woltemade dieser Tage durch die fleischlosen Stadionsnacks im St. James‘ Park. Erst scharfer Blumenkohl, dann typisch englischer Pie und herzhaftes Curry. „Seitdem ich vegan esse, geht meine Karriere...“, sagt der deutsche Nationalstürmer und macht mit der flachen Hand eine „Steil bergauf“-Geste.

In den vergangenen Wochen ist da aber dieses Hungergefühl, das Woltemade nicht einfach mit „Loaded Fries“ an den Fressbuden der Magpies-Arena stillen kann.

Die Torflaute von Woltemade hält an

Der 23-Jährige lechzt nach Toren, hat seit nun neun Pflichtspielen nicht getroffen und kommt folglich öfter von der Bank. Es ist eine Durststrecke, die auch mit Blick auf Woltemades Rolle als Nummer eins im deutschen Sturm bei der WM relevant werden könnte.

Seinem Vereinstrainer macht Woltemades fußballerische Nulldiät noch keine allzu großen Sorgen. „Nick spielt gut, es gibt keine Probleme mit seinen allgemeinen Leistungen. Er hat mich in den vergangenen Wochen beeindruckt“, sagte Eddie Howe kürzlich.

Newcastle: Wissa erhält den Vorzug vor Woltemade

Und trotzdem setzte der Coach in den jüngsten beiden Partien zu Anfang auf Yoane Wissa im Sturmzentrum. Auch am Sonntag in der Premier League beim 0:2 gegen Aston Villa kam Woltemade erst in der 62. Minute – und blieb dann blass.

„Er konnte während seiner Zeit auf dem Spielfeld keinerlei Gefahr ausstrahlen“, urteilte The Northern Echo. Auch die BBC befand kürzlich, Woltemades Torkrise gebe „zunehmend Anlass zur Sorge“.

Nach dem tollen Start bei Newcastle United, als er nach dem 75 Millionen Euro schweren Wechsel vom VfB Stuttgart in seinen ersten acht Spielen gleich fünf Treffer erzielte, muss er sich aus diesem Tief schnellstmöglich herausarbeiten.

Champions League: Woltemade gegen PSG wieder nur Joker?

Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich am Mittwoch (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER), wenn Newcastle zum „Finale“ der Champions-League-Ligaphase bei Paris Saint-Germain um ein direktes Achtelfinal-Ticket kämpft.

Ob Howe ihn dann erneut als Joker bringt, ist offen. Doch der Teammanager gab zu, er wünsche sich, dass Woltemade „mehr Chancen bekommt“. Und folglich: „Mehr Torvorlagen vom Team für ihn.“

So oder so wird sich Woltemade mit Blick auf den Rest der Saison gegen Wissa, im Sommer für 57 Millionen Euro vom FC Brentford gekommen, durchsetzen müssen.

DFB-Team: Woltemade überzeugt bei WM-Qualifikation

Schließlich hat es Bundestrainer Julian Nagelsmann bekanntlich gerne, wenn seine Stammkräfte auch im Klub gesetzt sind. In Bezug auf die WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) dürfte es Woltemade aber auch helfen, dass adäquate Alternativen auf der Mittelstürmer-Position rar gesät sind.