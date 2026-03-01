Arsenal kommt bei Havertz-Comeback mit dem Schrecken davon

Tobias Wiltschek 01.03.2026 • 19:40 Uhr Der deutsche Nationalspieler Kai Havertz wird nach einer Muskelverletzung spät eingewechselt. Die Gunners verteidigen ihren Fünf-Punkte-Vorsprung, haben aber dabei viel Dusel.

Der FC Arsenal hat beim Comeback von Nationalspieler Kai Havertz einen wichtigen Sieg gefeiert. Die Gunners gewannen das Londoner Derby gegen den FC Chelsea mit 2:1 (1:1), mussten aber bis zur letzten Sekunde zittern.

Das Team von Mikel Arteta hat weiterhin fünf Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze der Premier League vor Manchester City. Das Team von Pep Guardiola hat allerdings ein Spiel weniger absolviert.

DFB-Star Havertz wurde gegen die Blues in der 76. Minute für Viktor Gyökeres eingewechselt. Der 26-Jährige, der zu Saisonbeginn nach einer Knie-OP schon länger gefehlt hatte, war seit dem 12. Februar mit muskulären Problemen ausgefallen.

William Saliba brachte die Gunners in Führung (21.). Ein Eigentor des Ex-Leverkuseners Piero Hincapie führte zum Ausgleich für Chelsea (45.+2). Jurrien Timber erzielte das 2:1 (66.). Chelsea spielte ab der 70. Minute in Unterzahl. Pedro Neto sah innerhalb von nur drei Minuten Gelb-Rot.

Chelseas Tor in der Nachspielzeit wird aberkannt

Dennoch war Chelsea bis zum Schluss gefährlich. In der sechsten Minute der Nachspielzeit lag der Ball sogar im Arsenal-Tor. Joao Pedro hatte Arsenals Keeper David Raya per Fallrückzieher zu einer starken Rettungstat gezwungen, den Abpraller bugsierter Liam Delap über die Linie.

Doch Pedro stand vor seinem Abschluss bei der Kopfballverlängerung seines Kollegen deutlich im Abseits.

Manchester City hatte zuvor seine Pflichtaufgabe im Titelrennen auch ohne den angeschlagenen Torjäger Erling Haaland gelöst. City bezwang Aufsteiger Leeds United mit dem deutschen Teammanager Daniel Farke auswärts 1:0 (1:0).

-----