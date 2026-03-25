Liverpool-Legende sicher: Salah steht über Ronaldo

Felix Kunkel 25.03.2026 • 12:43 Uhr Nach neun Jahren verlässt Mohamed Salah den FC Liverpool. Jamie Carragher findet warme Worte für den Ägypter - und stuft diesen vor Cristiano Ronaldo ein.

Jamie Carragher sieht im bevorstehenden Abgang von Mohamed Salah vom FC Liverpool einen herben Verlust für den gesamten englischen Fußball. Der Abschied markiere „nicht nur das Ende einer außergewöhnlichen Ära für den Verein. Es bedeutet auch, dass der Premier League bald ein weiteres Weltklasse- und Generationen-Talent fehlen wird“, schrieb der langjährige Abwehrspieler der Reds in seiner Kolumne für den Telegraph.

Nach neun Jahren bei Liverpool mit vielen Titeln, darunter die Champions League und zwei Meistertitel, wird Salah den Klub im Sommer verlassen. Das verkündeten der Ägypter und die Reds am Dienstagabend. Wo genau der 33-Jährige seine Karriere fortsetzen wird, ist noch offen – klar scheint hingegen, dass er England verlässt.

Liverpool-Legende: Salah steht über Ronaldo

Für Carragher steht Salah aufgrund seiner Verdienste in der Liste der Premier-League-Größen sogar vor Cristiano Ronaldo. „Betrachtet man ausschließlich die Leistungen und den Einfluss in der Premier League, hat Salah die Nase vorn“, betonte der 48-Jährige.

Er erklärte weiter: „Ronaldos Zeit bei Manchester United – sowohl zu Beginn als auch nach seiner Rückkehr – lag jeweils vor und nach seinen absoluten Glanzjahren bei Real Madrid.“ Mit Blick auf ausländische Offensivspieler, die in England geglänzt haben, übertreffe „nur Thierry Henry Salahs Leistung und Beständigkeit“.

Salah, der „Egyptian King“, war 2017 von der AS Rom zu Liverpool gekommen und stand seitdem in 435 Partien für den Klub auf dem Platz. Dabei erzielte der Linksfuß überragende 255 Tore und bereitete 122 weitere vor.

Salah war unter Klopp „der inspirierende Hauptdarsteller“

„Seine Torflut katapultierte Liverpool in Höhen, von denen viele befürchteten, sie würden nie wieder erreicht werden“, konstatierte Carragher. „Wann immer man an die glorreiche, transformative Ära von Jürgen Klopp zurückdenkt, wird Salah für immer ein Synonym für den Erfolg sein, der sowohl den Premier-League- als auch den Champions-League-Titel bescherte. War Klopp der charismatische und visionäre Regisseur, so war Salah der inspirierende Hauptdarsteller.“

Mit seiner Einsatzbereitschaft hat Salah Carragher besonders imponiert. Durchschnittlich 48 Spiele pro Jahr seien „außergewöhnliche Zahlen, wenn man bedenkt, mit welcher unerbittlichen körperlichen und mentalen Intensität er und sein Team die meiste Zeit davon gespielt haben“, schrieb der frühere Verteidiger.

„Nichts beeindruckt mich im Fußball mehr als Weltklasse-Spieler, die diesen Willen besitzen, niemals ein Spiel zu verpassen. In Salahs Fall schmollte er sichtlich, wenn er ausgewechselt wurde und auch nur eine einzige Minute des Spielgeschehens verpassen musste“, ergänzte Carragher.

Carragher lobt: „Ein Zeichen wahrer Größe“

Derartige Spieler ziehe er denen vor, „die bei der kleinsten Unpässlichkeit nicht schnell genug vom Platz wollen. Dieser Hunger und diese Widerstandsfähigkeit sind ein Zeichen wahrer Größe.“

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Carragher Salah im Laufe der Jahre ein ums andere Mal kritisierte. Zuletzt warf der TV-Experte dem Angreifer im Dezember vor, er wolle Reds-Trainer Arne Slot aus dem Amt drängen. Ein brisantes Interview des Ägypters bezeichnete Carragher in diesem Zuge sogar als „Schande“.