Nächster Patzer: Reds so schlecht wie seit zehn Jahren nicht

Moritz Pleßmann 21.03.2026 • 15:46 Uhr Der FC Liverpool kassiert gegen Brighton & Holve Albion den nächsten Rückschlag. Die Reaktionen fallen deutlich aus.

Nationalspieler Florian Wirtz und der FC Liverpool haben im Kampf um die erneute Qualifikation zur Champions League einen weiteren Rückschlag erlitten. Der englische Fußballmeister enttäuschte am Samstag bei Brighton & Hove Albion und verlor mit 1:2 (1:1), für die Reds war es das dritte Premier-League-Spiel nacheinander ohne Sieg.

Drei Tage nach dem Viertelfinal-Einzug in der Königsklasse gegen Galatasaray Istanbul (4:0) wirkte der LFC müde. Englands Ex-Nationalspieler Danny Welbeck (14./56.) traf doppelt für die Elf des deutschen Teammanagers Fabian Hürzeler, Milos Kerkez (30.) war nach einem Fehler von Brightons Kapitän Lewis Dunk nur der zwischenzeitliche Ausgleich gelungen. LFC-Torhüter Giorgi Mamardaschwili, der den angeschlagenen Alisson Becker vertrat, verhinderte in der zweiten Halbzeit eine höhere Niederlage.

Die Reaktionen auf das Ergebnis fielen deutlich aus. „Liverpool steckt immer noch tief in der Krise“, schrieb die englische Boulevardzeitung Sun und ordnete so die „klägliche Leistung“ ein. Die Daily Mail titelte: „Danny Welbeck bereitet mit zwei Toren Arne Slot noch mehr Kummer“.

Liverpool-Legende deutlich: „Leistung nicht gut genug“

Reds-Star Cody Gakpo versuchte seine Gefühle nach der Partie bei TNT Sports zu erklären: „Enttäuscht. Wir wollten gewinnen, was in unserer aktuellen Situation wichtig ist, aber es ist nicht so gelaufen, daher ist es ein schwieriger Nachmittag.“ Liverpool-Legende Steven Gerrard sagte dort, „die Leistung war nicht gut genug, aber man hatte schon fast das Gefühl, dass diese Leistung und dieses Ergebnis kommen würden, noch bevor der Anpfiff ertönte“.

„Die Art und Weise, wie Brighton seine Tore erzielte, spiegelte Liverpools Saison wider: unzusammenhängend, unkoordiniert, voller Fehler“, urteilte der Guardian.

Liverpool, das in den kommenden Wochen auf Mohamed Salah (Muskelverletzung) verzichten muss, bleibt vorerst auf dem fünften Tabellenplatz. Zusätzlich verletzte sich auch noch Hugo Ekitiké. Die Konkurrenz kann im weiteren Verlauf des Wochenendes aber nachziehen und den Druck auf die Mannschaft von Teammanager Arne Slot erhöhen.

Premier League: Liverpool schlecht wie seit zehn Jahren nicht

Die Niederlage war bereits die zehnte in der laufenden Saison. So viele kassierten die Reds zuletzt vor zehn Jahren in der Saison 2015/16. Damit hat das Team von Arne Slot schon jetzt mehr Niederlagen als in den beiden Spielzeiten zuvor zusammen (8).

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Brighton verkürzte den Rückstand auf den LFC auf sechs Punkte. Pascal Groß, der etwas überraschend wieder für die deutsche Nationalmannschaft für die Länderspiele in der Schweiz und gegen Ghana nominiert wurde, stand bei den Seagulls über die gesamte Spielzeit auf dem Feld.